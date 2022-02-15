Son dakika: Manisa’da korkunç olay! 3 yaşındaki ikizler yangında can verdi

İkiz çocukların yattığı odadan çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi'ne getirirken, yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.