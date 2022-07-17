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Giriş Tarihi: 17.7.2022 15:04 Son Güncelleme: 17.7.2022 15:18

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD'ın verilerine göre saat 14:55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, İzmir ve çevresinde hissedildiği kaydedildi.

Son dakika: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir ve çevre illerden de hisiedilen deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD verilerine göre; saat 15.06 sıralarında aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Soma ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerne göre deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Soma-Kozluören'de saat 15.10 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi
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