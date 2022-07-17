Son dakika: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir ve çevre illerden de hisiedilen deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan AFAD verilerine göre; saat 15.06 sıralarında aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Soma ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerne göre deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Soma-Kozluören'de saat 15.10 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.