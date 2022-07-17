Son dakika: Manisa’da korkutan deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Öte yandan AFAD verilerine göre; saat 15.06 sıralarında aynı bölgede 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Soma ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerne göre deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Soma-Kozluören'de saat 15.10 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.