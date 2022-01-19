Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:10 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:12

SON DAKİKA... Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

İHA
SON DAKİKA... Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe İpekyolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Yurt genelinde kar yağışı alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Yollar kapandı Okullar tatil edildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA