SON DAKİKA... Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Kaza, Kızıltepe İpekyolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı belirtildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.Yurt genelinde kar yağışı alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Yollar kapandı Okullar tatil edildi...