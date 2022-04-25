Son dakika haberine göre; İstanbul'da müsilaj benzeri bir kirlilik yeniden görüldü. Tuzla ve Kadıköy sahillerinde görülen kirlilik dikkat çekerken, 'Müsilaj geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geldi. Uzmanlar, Marmara Denizi'nin alarm verdiğini söylemişti.
İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.
Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.
İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.
Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.
Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.
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SON DAKİKA: Marmara Denizi'de alarm! Kadıköy ve Tuzla'da görüldü! Geri mi dönüyor?