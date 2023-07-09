SON DAKİKA: MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…" ifadeleri kullanıldı.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
🔔 İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak.
📌 İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
🔔 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
🏫Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl
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