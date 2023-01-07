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Giriş Tarihi: 7.1.2023 00:26 Son Güncelleme: 7.1.2023 00:29

Son dakika | Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik

Son dakika haberi: Merkez Bankası menkul kıymet tesisi uygulamasında değişikliğe gittiğini duyurdu. Buna göre; Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Son dakika | Merkez Bankası’ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik

Son dakika haberi... Merkez Bankası 'makroihtiyati tedbirler' hakkında duyuru yaptı. Merkez Bankası açıklamasında, "Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların geneli 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşmıştır. 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankasının uyguladığı Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların geneli 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşmıştır. 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmiştir.

2. Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; söz konusu oranlardan düşük olanı;

a. Yüzde 60 (dâhil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan,

b. Yüzde 70'ten büyük olan bankalar için 7 puan

menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır.

3. Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecektir.

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Son dakika | Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik
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