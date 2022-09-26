SON DAKİKA | Mersin’de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'de polisevi yakınlarında patlama yaşandı. Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.

Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video

Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video