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Giriş Tarihi: 27.9.2022 02:08 Son Güncelleme: 27.9.2022 03:11

Son dakika | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis de yaralandı

Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığından kalleş saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır." dedi. Alçak saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı

BEKİR COŞKUN
Son dakika | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis de yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belriledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yakalanan terörist

Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMAKTADIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." dedi.

Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video

SON DAKİKA | Mersin'de polisevine kalleş saldırı: 2 polis yaralandı | Video

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Son dakika | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis de yaralandı
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