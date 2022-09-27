Son dakika | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis de yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yaralanan 2 kadın terörist kendini patlattı. Saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belriledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor.