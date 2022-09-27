SON DAKİKA | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırı sonrası Mersin'e hareket ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
'1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'
"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."
Yakalanan terörist
Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video
BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMAKTADIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." dedi.
Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video
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