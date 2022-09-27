Son dakika | Mersin’de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 2 polis yaralandı! İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yakalanan terörist

Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video