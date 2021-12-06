Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli fırtına ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.
BATI VE ORTA AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı yarın düşecek, yurt genelinde yağmur etkili olacak.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak.
EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL UYARISI
İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü aşırı yağış görülebilir. Bu bölgeler için sel uyarısı da yapıldı.
3 BÜYÜK KENTTE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.
HANGİ BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR?
Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.