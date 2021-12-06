Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli fırtına ve kar geliyor

BATI VE ORTA AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.