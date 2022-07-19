SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sarı kodlu duyurusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.