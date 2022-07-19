SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nde sarı kod ilan etti. Son dakika hava durumu uyarısının ardından dışarda işi olanlar tedbir almak isteyerek "19-20 Temmuz hava nasıl olacak?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.
Meteoroloji ile son dakika hava durumu raporu ve 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? sorusunun yanıtları şöyle;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sarı kodlu duyurusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.
Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda rüzgârın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirterek, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına sebebiyle birçok olumsuz durumun yaşanabileceğini belirterek yayınlanacak uyarılara ve duyurulara uyulması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, olumsuz durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Meteoroloji, fırtınadan önce, fırtına esnasında ve fırtına sonrasında yapılacakları sıraladı. Buna göre, fırtına öncesinde yapılması gerekenin hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı maddelerini şu şekilde sıraladı: