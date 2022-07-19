Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 19.7.2022 01:35 Son Güncelleme: 19.7.2022 01:36

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara Bölgesi’nde sarı kod ilan edildi. MGM tarafından yapılan uyarıda saat verilirken son dakika haberinin ardından Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar “19-20 Temmuz hava nasıl olacak?” sorusunun üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nde sarı kod ilan etti. Son dakika hava durumu uyarısının ardından dışarda işi olanlar tedbir almak isteyerek "19-20 Temmuz hava nasıl olacak?" şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

METEOROLOJİ İLE 19-20 TEMMUZ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji ile son dakika hava durumu raporu ve 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? sorusunun yanıtları şöyle;

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sarı kodlu duyurusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

BU SAATLERE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda rüzgârın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirterek, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda vatandaşları uyardı.

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR SIRALANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına sebebiyle birçok olumsuz durumun yaşanabileceğini belirterek yayınlanacak uyarılara ve duyurulara uyulması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, olumsuz durumlarda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Meteoroloji, fırtınadan önce, fırtına esnasında ve fırtına sonrasında yapılacakları sıraladı. Buna göre, fırtına öncesinde yapılması gerekenin hazırlıklı olmak gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı maddelerini şu şekilde sıraladı:

SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.
  • Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.
  • Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
  • Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.
  • Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.
  • Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.
  • Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.
  • Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Fırtına esnasında yapılması gerekenler konusunda da bir liste yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında;
  • Mümkün olduğunca içerde kalın.
  • Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.
  • Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.
SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.
  • Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.
  • İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.
  • Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.
  • Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın" maddelerine yer verdi.
  • Fırtına sonrasında tedbiri elden bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Meteoroloji, uyarılarına devam ederek,
SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
  • Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.
  • Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.
  • Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin" ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI: MGM güncel hava durumu raporu ile 19-20 Temmuz hava nasıl olacak? O saatlere dikkat!
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