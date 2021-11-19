Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve bu akşam ilk saatlerde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.