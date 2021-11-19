Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 19.11.2021 19:17 Son Güncelleme: 19.11.2021 19:29

Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve bu akşam ilk saatlerde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin raporuna göre; Kastamonu, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Muş, Hakkari, Van, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile bu akşam(Cuma) ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) ve yarın öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 8°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

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Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
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