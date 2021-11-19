Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve bu akşam ilk saatlerde Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin raporuna göre; Kastamonu, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Muş, Hakkari, Van, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile bu akşam(Cuma) ilk saatlerde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) saatlerinde aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleye kadar aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam(Cuma) ve yarın öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın(Cumartesi) öğleden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı