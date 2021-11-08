Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.
13 İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Çarşamba günü, Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK
Kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUSA DİKKAT!
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu