Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

SİS VE PUSA DİKKAT!

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.