SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul için tarih verildi! Tam 4 gün sürecek...

Haftanın ilk gününde Marmara, Ege ve Karadeniz'in batısında görülen parçalı ve çok bulutlu hava, Salı akşamından itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Marmara'nın kuzeybatısı, Çanakkale ve Tekirdağ çevresinde başlayan yağışlar, Çarşamba günü itibarıyla Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Ege'ye doğru ilerliyor.
BATIDAN GELEN YAĞIŞ DALGA DALGA TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR
Meteoroloji haritalarına göre, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde 21 ila 50 mm arasında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu miktar, kısa sürede etkili olabilecek sel, su baskını ve ani taşkın riski anlamına geliyor. Ayrıca İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Sinop ve Samsun çevrelerinde de 6 ila 20 mm aralığında orta kuvvette yağışlar tahmin ediliyor.
Hafta ilerledikçe yağış hattı İç Anadolu'nun doğusuna ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar genişleyecek. Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Tokat çevrelerinde sağanaklar kuvvetlenirken, Akdeniz kıyılarında ise yağışlar kısa süreli olsa da etkili olacak. Özellikle Mersin, Adana ve Karaman çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
SICAKLIKLARDA KESKİN FARKLAR: BATI ILIK, DOĞU SERİN
Hafta boyunca sıcaklık değerlerinde Türkiye genelinde belirgin farklar yaşanacak. Batı bölgelerinde özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 25 ila 32 derece arasında seyredecek. Bu durum, bölge halkına yazdan kalma günleri anımsatacak.
Buna karşın, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına kadar düşecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde gece sıcaklıklarının 1 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu fark, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilir bir soğuma yaratacak. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin üst solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarırken, vatandaşların kıyafet tercihlerinde dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
YOĞUN SİS VE PUS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRECEK
Haftanın ilk iki gününde sabah saatlerinde İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun sis ve pus oluşumu bekleniyor.
Bu durum, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde düşüş yaratabilir. Meteoroloji kaynakları, "Sis nedeniyle özellikle Ankara-Konya, Bolu-Gerede, Eskişehir-Bilecik karayollarında dikkatli olunmalı. Farlar sis konumuna alınmalı, hız azaltılmalı." uyarısında bulundu. Gece saatlerinde ise yeniden sis oluşumları görülecek. İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Karadeniz'in orta kesimlerinde lokal sis tabakaları tekrar etkili olabilir.
RÜZGAR SERT ESECEK, DENİZ ULAŞIMINA DİKKAT
Hafta boyunca rüzgarın yönü ve şiddeti de zaman zaman değişkenlik gösterecek.Çarşamba ve Cuma günleri boyunca kuzeybatı yönlerden esen sert rüzgarlar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına seviyesine yaklaşabilir. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında iptallere veya gecikmelere neden olabilir.Meteoroloji uzmanları, "Rüzgar, Çanakkale Boğazı, İstanbul çevresi ve Kuzey Ege'de etkili olacak. Denizciler dikkatli olmalı." uyarısında bulunuyor. Ayrıca yağışlarla birlikte rüzgarın etkisi, hissedilen sıcaklıkları birkaç derece daha aşağıya çekecek.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU HALA YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞIYOR
Yağışlı sistem ülkenin batı ve kuzey kesimlerini etkisi altına alırken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri adeta mevsimden kopmuş durumda.
Bu bölgelerde hava çoğunlukla açık ve güneşli, sıcaklıklar ise 27 ila 30 derece arasında. Özellikle Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle nem oranı da artıyor. Uzmanlar, "Kasım ayında deniz suyu sıcaklıkları halen 22-24 derece bandında, bu da kıyı kesimlerde bahar havası yaratıyor" değerlendirmesini yaptı.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor, ancak gün içinde sıcaklıkların 22-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Ankara'da ise hava açık ve güneşli, sabahları serin, öğle saatlerinde ise 18-20 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Başkentte rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. İzmir'de ise yazdan kalma günler yaşanacak. Hava sıcaklığı 26-28 dereceye kadar çıkarken, Ege kıyılarında hafif rüzgar dışında önemli bir olumsuzluk beklenmiyor. Genel olarak üç büyük şehirde de yağış görülmeyecek, vatandaşlar hafta boyunca güneşli ve ılık havanın tadını çıkarabilecek.
UZMANLARDAN UYARI: "KASIM NORMALLERİNE DÖNÜŞ BAŞLADI"
Meteoroloji yetkilileri, bu hafta itibarıyla Kasım ayı mevsim normallerine dönüş sürecinin başladığını vurguladı. Ekim ayının son günlerinde yaşanan sıcak havaların ardından, özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuma trendi hızla hissediliyor. Yağışların hafta sonuna kadar ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, ardından kısa süreli bir sakinleşme bekleniyor. Ancak uzmanlara göre bu sakinlik kısa sürecek, önümüzdeki hafta yeni bir yağışlı sistemin Batı Avrupa üzerinden Türkiye'ye yaklaşması olası.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
4 KASIM 2025 SALI
Salı günü, Türkiye genelinde oldukça parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde yer yer yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrederken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıklar 10 derece civarında ve bazı yerlerde "pus" işareti ile sisli bir hava bekleniyor. Ülkenin batısı daha ılıman ve yağışlı, doğusu ise daha serin ve yer yer sisli bir gün geçirecek.
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, batı bölgelerdeki yağışlı hava etkisini sürdürüyor ve hatta Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı batı kesimlerine doğru yayılıyor. Özellikle Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkarken, yağışlarla birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava çoğunlukla açık ve güneşli, sıcaklıklar 25 derece civarında. Ülkenin genelinde rüzgarlı ve bulutlu bir gün bekleniyor.
6 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, yağışlı hava kütlesi daha doğuya kayıyor ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Batı bölgelerde hava kısmen açılıyor ancak hala bulutlu. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da hissedilir derecede düşerek 10 derece civarında seyrediyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyıları ise 25-32 derece aralığında seyreden sıcaklıklarla güneşli ve açık bir gün geçirecek, bu bölgelerdeki sıcaklık farkı dikkat çekici.
7 KASIM 2025 CUMA
Cuma günü, Türkiye'nin büyük bir kısmı yine yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre birkaç derece daha düşerek mevsim normallerine yaklaşıyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar 1 dereceye kadar inerken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kıyı şeritleri 25-30 derece aralığında, açık ve güneşli kalmaya devam ediyor. Yağışlar ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak.
8 KASIM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, yağışlar ülkenin büyük bir bölümünde devam ediyor. Özellikle batı ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Doğu Anadolu'da da bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklıklar önemli bir değişiklik göstermiyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu, yüksek sıcaklıklarla (27-29 derece) açık ve güneşli seyrini koruyor. Genel olarak Cumartesi günü, Türkiye'nin geniş bir bölümü için şemsiyelerin gerekeceği, parçalı bulutlu ve yağışlı bir gün olacak.
HANGİ İLLERE YAĞMUR YAĞACAK?
4 KASIM 2025 SALI
Salı günü beklenen yağışlar, ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde yoğunlaşıyor. En kuvvetli yağışlar (6-20 mm), Orta Anadolu'nun doğusu (Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde) ile Tokat, Yozgat ve Kastamonu'nun iç kesimlerini kapsayan geniş bir alanda bekleniyor. Batı Marmara kıyılarında (Tekirdağ ve Çanakkale çevresi) da yine 6-20 mm aralığında yağışlar tahmin ediliyor. Ülkenin batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu ise bu haritaya göre yağışsız veya çok az yağışlı bir gün geçirecek.
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, en kuvvetli yağışlar (21-50 mm) Marmara'nın güneybatı kıyılarına kayıyor (Çanakkale ve Balıkesir'in batısı). Bu miktar, kuvvetli yağış veya sel riski anlamına gelebilir. Marmara'nın geri kalanı (İstanbul, Kocaeli, Bursa) ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı şeridinde 6-20 mm aralığında orta kuvvette yağışlar bekleniyor. Özellikle Sinop, Samsun ve Zonguldak çevrelerinde yağışlar etkili olacak. Yağışın zayıf olduğu yerler (0.1-5 mm) ise Tekirdağ ve Kırklareli çevresi olarak görünüyor. İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ve doğu bölgeler ise yağış almayacak veya çok az alacak.
6 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağış alanı genişliyor ve güneye kayıyor. Üç farklı bölgede kuvvetli yağışlar (21-50 mm) öngörülüyor: Marmara'nın batı ve orta kesimleri (İstanbul ve Çanakkale çevresi), Orta Akdeniz kıyıları (Karaman, Adana ve Mersin çevresi) ve bu iki bölgenin arasındaki İç Anadolu'nun güney kesimleri (Niğde ve Kayseri çevresi). Bu bölgelerdeki yüksek yağış miktarı nedeniyle dikkatli olunması gerekebilir. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise çok hafif yağışlar (0.1-5 mm) bekleniyor. Yağış alanlarının dağılımı ülkenin neredeyse tamamını kapsasa da, en yoğun yağışlar Batı Marmara ve Orta Akdeniz'de olacak.
7 KASIM 2025 CUMA
Cuma günü yağışlar tekrar azalıyor ve daha çok ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde etkisini gösteriyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyı şeridinde orta kuvvette yağışlar (6-20 mm) bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri bu yağışları alacak. Ege'nin güney kıyıları, Akdeniz Bölgesi'nin iç ve kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise hafif yağışlar (0.1-5 mm) tahmin ediliyor. Yağışın olmadığı veya ihmal edilebilir düzeyde olduğu bölgeler haritada beyaz bırakılmıştır.
SABAH (06:00 - 12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Dikkat çeken en önemli durum ise İç Anadolu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nin iç ve orta kesimlerinin büyük bölümünde etkili olan "SİS" ve "PUS" oluşumu. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir. Yağışlar ise sadece Marmara'nın kuzeybatısında (Tekirdağ çevresi) hafif yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor. Diğer bölgeler genellikle bulutlu ve kuru bir sabaha uyanıyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSİ)
Öğle saatlerine doğru sis ve pus etkisini yavaş yavaş kaybediyor, ancak İç Anadolu Bölgesi'nin doğu ve kuzeydoğu kesimleri ile Karadeniz'in iç bölgelerinde bulutluluk yoğunlaşıyor ve yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış alanı, sabah saatlerindeki Marmara'nın kuzeybatısından (Tekirdağ) Ege'nin batı kıyılarına (Çanakkale, Balıkesir) doğru kayıyor ve burada gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösteriyor. Ülkenin geri kalanında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava devam ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı hava, Ege ve Marmara'nın batı kıyı şeridinde (Çanakkale, Tekirdağ) gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürüyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerindeki yağışlar ise azalıyor. Akşamla birlikte tekrar sis ve pus oluşumu başlıyor; özellikle Karadeniz'in iç ve orta kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde lokal sisler bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, Türkiye'nin büyük bir kısmı parçalı bulutlu bir akşam geçirecek.
GECE (00:00 - 06:00 TSİ)
Çarşamba gününün ilk saatlerinde yağışlı hava kütlesi kuvvetleniyor ve Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında (Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir) gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. İç kesimlerde ise sis yeniden yoğunlaşıyor; özellikle Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in içleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatı bölgelerinde "SİS" oluşumu bekleniyor. Ülkenin doğu ve güneydoğu kesimleri ise gece boyunca parçalı bulutlu ve kuru bir hava ile sabaha hazırlanıyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu