SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul için tarih verildi! Tam 4 gün sürecek...

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

4 KASIM 2025 SALI

Salı günü, Türkiye genelinde oldukça parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Marmara ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde yer yer yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrederken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıklar 10 derece civarında ve bazı yerlerde "pus" işareti ile sisli bir hava bekleniyor. Ülkenin batısı daha ılıman ve yağışlı, doğusu ise daha serin ve yer yer sisli bir gün geçirecek.