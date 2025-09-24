SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu 21 ile kuvvetli sağanak geliyor! İstanbullular o günlere dikkat

Bu hafta Türkiye, sakin ve güneşli bir başlangıcın ardından mevsim geçişinin getirdiği değişken hava koşullarıyla karşılaşıyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgeleri, sonbahar yağışlarının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, ani hava değişimleri ve fırtına riskine karşı vatandaşları uyarıyor.
KUZEY VE İÇ BÖLGELERDE YAĞIŞ UYARISI
Haftanın ortasından itibaren, ülkenin kuzeybatı ve iç kesimlerinde hava durumu değişti. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kastamonu gibi şehirlerde şimşekli ve sağanak yağışlar görülmeye başlandı.
Cuma günü bu yağışlar etkisini artırarak İç Anadolu'nun kuzeyine kadar yayılacak. Meteoroloji, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar olabileceği konusunda uyarıyor. Yağışlar nedeniyle bu bölgelerde hava sıcaklıkları birkaç derece düşerken, yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması büyük önem taşıyor.
GÜNEYLİ BÖLGELER YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞIYOR
Yağışlar kuzeyde etkili olsa da, güney ve batı bölgelerdeki hava durumu daha sakin seyrediyor. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Şanlıurfa gibi illerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve tatilciler için yazdan kalma son günler yaşanıyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bu hafta Türkiye'nin üç büyük şehrinde hava durumu oldukça farklılık gösteriyor. İstanbul, sonbahar yağışlarının etkisi altına girerken, şehirde şimşekli ve sağanak yağışlar görülmeye başlandı. Cuma günü yağışlar devam edecek, ancak hafta sonu itibarıyla hava sakinleşerek parçalı bulutlu bir seyre dönecek.
Ankara ise, Cuma günü beklenen sağanak yağışlarla serinleyecek. Hafta sonu başkentte de hava tekrar sakinleşerek parçalı bulutlu bir hal alacak. Öte yandan İzmir'de durum tamamen farklı. Şehir, kuzeydeki değişimden etkilenmiyor ve hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir'de herhangi bir yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalarak yazdan kalma günler yaşatmaya devam edecek.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonu itibarıyla, kuzey bölgelerdeki yağışların etkisi azalacak. Pazar günü, genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Yağışın sona ermesiyle birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek, ancak yaz aylarındaki bunaltıcı sıcaklıklar yerine daha ılıman bir hava hissedilebilir. Bu durum, sonbahar gezintileri için ideal koşullar yaratabilir.
Türkiye'nin hava durumu bu hafta oldukça değişken. Kuzeyde yağış ve serinlik hakimken, güneyde güneşli ve sıcak günler devam ediyor. Seyahat planı olanların güncel tahminleri takip etmesi faydalı olacaktır.
ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI!
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında, Türkiye genelinde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken, iç bölgelerde sıcaklıklar 20'li derecelerde seyrediyor. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar yüksek. Yağış uyarısı bulunmuyor, bu da ülke genelinde sakin bir hava durumu olduğunu gösteriyor.
25 EYLÜL PERŞEMBE
Perşembe günü, hava durumu genel olarak benzer kalıyor ancak bazı değişiklikler gözleniyor. Marmara'nın kuzeybatı bölgelerinde ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde şimşek ve sağanak yağış sembolleri beliriyor. Bu durum, bu bölgelerde yerel olarak kısa süreli fırtınaların olabileceğini işaret ediyor. Geri kalan bölgelerde ise güneşli veya parçalı bulutlu hava devam ediyor, sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmiyor.
26 EYLÜL CUMA
Cuma günü, özellikle kuzeybatı ve iç bölgelerde yağışlı hava etkisi daha da artıyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde şimşekli ve sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde de yağış görülüyor. Kıyı şeridindeki sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ederken, yağış alan bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece düşmesi mümkün.
27 EYLÜL CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde, yağışlar ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da yer yer yağışlar var. Güney ve Ege kıyıları ise daha çok güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar, yağışlı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşüyor.
28 EYLÜL PAZAR
Pazar günü, hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı hava kuzey bölgelerde zayıflıyor. Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda halen yağışlar olsa da, genel olarak yağışın etkisi azalıyor. Ülke genelinde hava parçalı bulutlu veya güneşli bir seyir izliyor. Sıcaklıklar, yağışın azalmasıyla birlikte tekrar yükselmeye başlıyor, ancak hafta başına göre daha serin bir hava hissedilebilir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00 - 12:00
Çarşamba sabahı, Türkiye genelinde hava durumu sakin görünüyor. Ülkenin büyük bir bölümü, özellikle güney ve iç bölgeler güneşli. Ancak Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerin kuzey bölgelerinde sis veya pus etkili olabilir, bu da sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürebilir.
ÖĞLE 12:00 - 18:00
Öğle saatlerine doğru hava durumu genel olarak değişmiyor. Sabah saatlerindeki pus dağılıyor ve tüm ülke genelinde güneşli bir hava hakim oluyor. Parçalı bulutlar kuzey ve doğu kesimlerde görülse de, bunlar genel olarak güneşli havayı engellemiyor. Hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.
AKŞAM 18:00 - 24:00
Akşam saatlerinde de hava durumu benzer kalıyor. Türkiye genelinde açık ve güneşli bir hava görülüyor. Güneş sembolleri, batıdan doğuya kadar hemen hemen her bölgede yer alıyor. Hava kararmaya başladıkça sıcaklıklar düşüşe geçse de, genel olarak sakin bir akşam yaşanıyor.
GECE 00:00 - 06:00
Perşembe gecesi, tıpkı çarşamba sabahı gibi sis veya pus tekrar etkili olmaya başlıyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile iç kesimlerin kuzeyinde puslu bir hava hakim. Bu durum, sabahın erken saatlerinde yola çıkacak olanlar için görüş mesafesini azaltabilir. Ülkenin diğer bölgeleri ise genel olarak açık ve bulutsuz bir gece geçiriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık