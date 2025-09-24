SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu 21 ile kuvvetli sağanak geliyor! İstanbullular o günlere dikkat

25 EYLÜL PERŞEMBE

Perşembe günü, hava durumu genel olarak benzer kalıyor ancak bazı değişiklikler gözleniyor. Marmara'nın kuzeybatı bölgelerinde ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde şimşek ve sağanak yağış sembolleri beliriyor. Bu durum, bu bölgelerde yerel olarak kısa süreli fırtınaların olabileceğini işaret ediyor. Geri kalan bölgelerde ise güneşli veya parçalı bulutlu hava devam ediyor, sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenmiyor.