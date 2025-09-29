SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Montlarınızı ve şemsiyelerinizi çıkarın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye, 29 Eylül Pazartesi günü Batı ve İç bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağışlı sistemin ardından, hafta sonuna doğru kademeli olarak açık ve güneşli bir havaya geçiş yapacak. 5 günlük periyotta hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyretse de, bölgeler arasında belirgin farklılıklar yaşanacak.
HAFTANIN BAŞLANGICI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ FIRTINA UYARISI
Haftanın ilk iki günü, 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı, ülkenin büyük bir bölümü için dikkatli olmayı gerektiriyor. Pazartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Yağışlı hava Salı günü biraz daha doğuya ve Karadeniz bölgesine kayarak etkisini sürdürecek. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
YAĞIŞ AZALIYOR, SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
1 Ekim Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistem, etkisini büyük ölçüde kaybederek daha çok Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yoğunlaşacak. Ülkenin batı, iç ve güney bölgelerinde hava durumu hızla düzelmeye başlayacak ve parçalı bulutluluk hakim olacak.
Haftanın ikinci yarısı olan 2 Ekim Perşembe ve 3 Ekim Cuma günlerinde ise Türkiye genelinde güneşli ve açık hava koşulları geri dönüyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in dar bir kıyı şeridinde yerel olarak görülebilir.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul ve Ankara, haftaya yağışlı bir sistemle başlayacak. Pazartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara'da akşam saatlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü bu yağışlı ve kapalı hava durumu her iki şehirde de devam edecek. Ancak Çarşamba gününden itibaren hava hızla düzelecek; Perşembe ve Cuma günleri her iki başkentte de genellikle güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
O GÜNLERDEN SONRA HAVA AÇIYOR...
Sıcaklıklar bu üç günde 20-25°C bandında seyredecek. İzmir ise haftanın en şanslı illerinden biri. Kent, Pazartesi ve Salı günleri çevresindeki iç kesimlerde görülecek yağışlara rağmen büyük ölçüde parçalı bulutlu kalacak ve önemli bir yağış almayacak. Hafta boyunca İzmir'de hava açık olacak ve sıcaklıklar 26-28°C civarında seyrederek ılık bir sonbahar yaşanacak. Yani, hafta başında yağışlı sisteme maruz kalan İstanbul ve Ankara, hafta sonuna doğru güneşi görürken; İzmir, tüm hafta boyunca keyifli ve ılık bir hava geçirecek.
BÖLGELER ARASI SICAKLIK FARKLARI
Hafta boyunca Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarla en sıcak günler yaşarken, ülkenin iç ve kuzey bölgelerinde sıcaklıklar genellikle 20-27°C bandında seyredecek. Özellikle Cuma günü, ülkenin büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesiyle güzel ve ılık bir sonbahar havası bekleniyor. Vatandaşlarımızın, hafta başındaki fırtına uyarılarını dikkate alarak planlarını yapmaları önerilir.
ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORU YAYIMLANDI!
29 EYLÜL 2025, PAZARTESİ
Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklıklar kıyı bölgelerde 20'li derecelerin üzerinde (Akdeniz kıyılarında 30-32°C), İç ve Doğu Anadolu'da ise 25-29°C civarında seyredecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında güneşli bir hava beklenirken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin batı ve iç kesimlerinde hava daha kapalı ve yağışlı olacak.
30 EYLÜL 2025, SALI
Salı günü, yağışlı hava daha çok Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuna kayacak. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar devam ederken, Marmara'nın güneyinde ve Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde de yerel yağışlar sürecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yine yüksek (30°C civarında) ve genellikle güneşli veya parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar Pazartesi gününe göre birkaç derece düşüş gösterebilir, ancak genel olarak mevsim normallerinde kalmaya devam edecek.
1 EKİM 2025, ÇARŞAMBA
Ayın ilk günü olan Çarşamba günü, yağışlı sistem etkisini sürdürse de biraz daha dar bir alana çekiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar devam edecek. Diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak. Özellikle İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz Bölgesi'nde hava açık ve sıcaklıklar 25-30°C bandında seyredecek. Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise sıcaklıklar 20°C civarına düşerek daha serin bir gün yaşanacak.
2 EKİM 2025, PERŞEMBE
Perşembe günü, hava durumu haritasında yağışlı alanlar daha da azalıyor ve daha çok Karadeniz Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ucunda yoğunlaşıyor. Türkiye'nin büyük bir bölümü, özellikle batı, iç ve güney bölgeleri, güneşli veya az bulutlu bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar yeniden yükselme eğilimine girecek; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyılarında 30°C'nin üzerine çıkılması bekleniyor. İç kesimlerde de sıcaklıklar 20-25°C arasında seyrederek keyifli bir sonbahar günü yaşanacak.
3 EKİM 2025, CUMA
5 günlük periyodun son günü olan Cuma günü, Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde düzeldiği ve güneşli olduğu görülüyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer hafif sağanaklar şeklinde kendini gösterebilir. Sıcaklıklar genel olarak yüksek seyrediyor; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 28-31°C aralığında sıcaklıklar hakim. İç Anadolu ve Karadeniz'de ise 20-26°C civarında ılıman bir hava bekleniyor. Hafta sonuna girerken genel olarak Türkiye'nin pek çok yerinde parçalı bulutlu ve güneşli, güzel bir hava hakim olacak.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
SABAH (06:00-12:00
Pazartesi sabah saatlerinde, Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve Kıyı Ege'nin iç kesimleri (özellikle Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri) ile Antalya'nın batı ve iç kısımlarında kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, geri kalan güney ve güneydoğu bölgeleri ise genellikle güneşli veya az bulutlu bir sabaha uyanacak.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerinde yağışlı sistemin etki alanı biraz daha genişliyor ve kuvvetleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin güneyi (Afyonkarahisar çevresi) ve Batı Akdeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Antalya çevresi) kuvvetli yağışlar hakim olacak. Ankara ve Eskişehir çevreleri dahil olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeybatısı da sağanak yağışlı bir öğleden sonra geçirecek. Ülkenin doğu yarısı, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimleri, güneşli ve açık hava koşullarını korumaya devam edecek.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerine gelindiğinde, kuvvetli yağışlı hava bandı Türkiye'nin iç kesimleri boyunca bir şerit halinde uzanacak. Bu band, Ege'nin iç kesimlerinden başlayarak İç Anadolu'nun orta ve kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgelerine kadar yayılacak. Özellikle Denizli, Isparta, Uşak, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde şiddetli gök gürültülü sağanaklar ve fırtına riski devam ediyor. Kıyı bölgelerinin büyük bir kısmı (Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava durumu parçalı bulutlu veya güneşli/açık olarak daha sakin seyredecek.
GECE (00:00-06:00)
Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, kuvvetli yağışlı hava bandı doğuya doğru kayarak etkisini bir miktar azaltacak. İç Anadolu'nun kuzey ve orta kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde (Sivas, Yozgat, Çorum ve Amasya çevreleri) yer yer kuvvetli yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz Bölgesi'nin doğu kıyılarında da (Hatay ve Osmaniye çevresi) yerel şiddetli yağışlar görülebilir. Türkiye'nin batı bölgeleri (Marmara ve Ege) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde ise hava parçalı bulutlu veya az bulutlu hale gelerek geceyi daha sakin geçirecek.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık