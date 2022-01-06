Son dakika: Meteoroloji’den 4 il için sarı kodlu uyarı

BURSA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı