SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Güneşe aldanmayın! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son belirlemelere göre hazırladığı 27 Eylül Salı tarihli hava durumu raporunda ülke genelinde yeni haftanın güneşli ve açık başlayacağı ancak hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği ve yağış beklendiği kaydedildi. Arama motorlarında sıklıkla aratılan bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...