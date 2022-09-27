SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Güneşe aldanmayın! Sağanak yağış geliyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Peki başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 27 Eylül hava durumu tahminleri ve uzmanlardan dikkat çeken uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son belirlemelere göre hazırladığı 27 Eylül Salı tarihli hava durumu raporunda ülke genelinde yeni haftanın güneşli ve açık başlayacağı ancak hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği ve yağış beklendiği kaydedildi. Arama motorlarında sıklıkla aratılan bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul'da bugün hava açık ve güneşli olacka. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşırken megakentte gökyüzünü ara ara saracak olan bulutlar özellikle sabah saatlerinde kendini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde 26 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık hafta boyu stabil kalacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık