Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek
Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:02 Son Güncelleme: 21.11.2021 10:31

Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Son dakika hava durumu haberine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi derecede düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü havaların soğuyacağı uyarısında bulundu. Pek çok ilde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Van, Muş, Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Marmara, İç ve Doğu kesimlerde de yer yer sis ve pus beklentisi var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL?

MARMARA: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN 21 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

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22 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

23 KASIM SALI HAVA DURUMU

24 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

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25 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

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Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek
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