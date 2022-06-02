Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 2.6.2022 02:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 02:25

Son dakika | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Son dakika | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, sıcak hava dalgası Marmara genelinde önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürecek. İstanbul Valiliği, "11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar İstanbul, Bursa, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, ve Yalova illeri genelinde etkisini sürdürecek.



Hafta boyunca hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-29, Balıkesir'de 29-32, Bursa'da 30-32, Kocaeli'de 30-31, Sakarya'da 29-31, Çanakkkale'de 31-33, Edirne'de 30-34, Kırklareli'de 29-33, Tekirdağ ve Yalova'da 26-28 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.



İstanbul Valiliği, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları konusunda vatandaşları uyardı.



Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava tahmin raporu:


ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA