Son dakika | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar İstanbul, Bursa, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, ve Yalova illeri genelinde etkisini sürdürecek.
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-29, Balıkesir'de 29-32, Bursa'da 30-32, Kocaeli'de 30-31, Sakarya'da 29-31, Çanakkkale'de 31-33, Edirne'de 30-34, Kırklareli'de 29-33, Tekirdağ ve Yalova'da 26-28 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan beş günlük hava tahmin raporu: