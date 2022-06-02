Son dakika | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın





Valilik'ten yapılan açıklamada, "Sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.