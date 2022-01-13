Son dakika: Meteoroloji’nin uç değerleri açıklandı! İşte en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği yerler...

EN SOĞUK 39.2

2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak'ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van Çaldıran Bezirhane köyünde yaşandığını ifade eden Bakan Kurum, "Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer Köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı'ya ait. Ağrı'da 23 Ocak'ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi." dedi.

METREKAREYE 337,4 KG DÜŞTÜ

2021 yılında Türkiye'nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Murat Kurum, geçen yılın günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya'ya ait olduğunu kaydederek şu bilgileri verdi:

"Antalya Kemer Ovacık Köyü'nde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası istasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın'a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos'ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül'de 141,6 kilogram ile Rize'de gerçekleşti."

2021 yılının en yüksek kar kalınlığının ise 21 Şubat'ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van Bahçesaray Kirapit Tepesi'nde 200 santimetre olarak ölçüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekte bulunan Rize'nin İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda ise 23 Ocak'ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğunu ifade etti.

Kurum, il merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak'ta Bitlis'te ölçüldüğünü söyledi.

27 Ocak'ta rüzgârın hızının zirveye ulaştığını, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda rüzgâr hızının saatte 176 kilometre olarak ölçüldüğünü dile getiren Murat Kurum, "Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi'nde rüzgârın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası'nda rüzgâr hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgâr hızı 12 Mart'ta saatte 122,2 km ile Kahramanmaraş'ta ölçüldü." diye konuştu.