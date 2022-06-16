Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den üniversite sınavı açıklaması: Üniversite sınavı kalkıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.6.2022 17:46

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den üniversite sınavı açıklaması: Üniversite sınavı kalkıyor mu?

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli’den üniversite sınavı açıklaması: Üniversite sınavı kalkıyor mu?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Bahçeli paylaşımının devamında, yakın gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişmenin üzerine Üniversite sınavı kalkıyor mu, YKS sınavı kaldırılacak mı soruları araştırılmaya başlandı. İşte MHP Lideri Bahçeli'nin üniversite sınavı açıklaması;

Üniversite sınavı kalkıyor mu, YKS sınavı kalkacak mı soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan YKS için, MHP Lideri Devlet Bahçeli öğrencilere başarılar diledi. Bahçeli Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla, "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir.

BAHÇELİ'DEN ÖĞRENCİ AFFINA DESTEK!

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.

Türk gençliğini karşılıksız seviyor, hepsini muhabbetle kucaklıyor, her birisinin çakmak çakmak parlayan gözlerinden öpüyorum.

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Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den üniversite sınavı açıklaması: Üniversite sınavı kalkıyor mu?
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