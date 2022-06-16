Üniversite sınavı kalkıyor mu, YKS sınavı kalkacak mı soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan YKS için, MHP Lideri Devlet Bahçeli öğrencilere başarılar diledi. Bahçeli Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla, "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.