SON DAKİKA | MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi

ŞİRAZ ÖMER KİMDİR?

Örgüte 2012 yılında katılan ve PKK/YPG'nin sözde Rojava Sekretaryasında görev alan Şiraz Ömer, örgütün en üst düzey isimlerinden biriydi. Irak'taki Kandil'deki faaliyetlerinin ardından Suriye'ye geçerek, Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sorumlu olarak çalıştı. Bir dönem örgütün kadın yapılanması PKK/YPJ'nin sözcülüğünü üstlenen Ömer, son olarak PKK/YPG'nin maliye yapılanmasında yönetici olarak görev yapıyordu.

MİT, PKK/YPG'NİN YÖNETİCİSİNİ YERİNİ TESPİT EDEREK TAKİP ETTİ

MİT'in uzun süreli ve dikkatli takipleri sonucu Şiraz Ömer'in nerede bulunduğu tespit edildi. Teröristin hareketleri izlenerek, en uygun zamanda başarılı bir operasyon düzenlendi. Suriye'nin stratejik bir bölgesinde gerçekleştirilen bu nokta operasyonu, terörist örgüt PKK/YPG'ye büyük bir darbe vurdu.