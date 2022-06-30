Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİMİ! Akaryakıt fiyatları güncel liste: 30 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 09:53 Son Güncelleme: 30.6.2022 09:54

SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİMİ! Akaryakıt fiyatları güncel liste: 30 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİMİ! Akaryakıt fiyatları güncel liste: 30 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika motorin indirimi gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini doğurmuştu. Araç sahipleri, güncellenen rakamları öğrenmek için 30 Haziran 2022 mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Mazota indirim pompaya yansıdı. İşte, güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip ediliyor. 30 Haziran LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Araç sahiplerinin yakın mercek altına aldığı konu hakkında bugün benzine zam geldi mi, motorine indirim var mı? soruları da gündemden düşmüyor. İşte, motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2022 güncel…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Bugün benzin fiyatı için herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Ancak mazot fiyatı güncellendi. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü.

İşte 30 Haziran 2022 motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel durum…

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,70 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,25 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,60 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz günlerde 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Şu anda brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde ilerliyor.

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

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SON DAKİKA: MOTORİN İNDİRİMİ! Akaryakıt fiyatları güncel liste: 30 Haziran 2022 mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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