Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip ediliyor. 30 Haziran LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları bugün de yanıt aramaya başladı. Araç sahiplerinin yakın mercek altına aldığı konu hakkında bugün benzine zam geldi mi, motorine indirim var mı? soruları da gündemden düşmüyor. İşte, motorin fiyatı ve benzin fiyatı 2022 güncel…