Benzin fiyatı sürekli olarak vatandaşlar tarafından aratılıyor. Özellikle bayram tatili geldi ve şehirlerarası yolculuk sürekli olarak yapılacak. Depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar 9 Temmuz akaryakıt LPG mazot - benzin fiyatlarını merak etmiyor değil. Aynı zamanda akaryakıta indirim zam son dakika haberlerini de inceliyorlar. İşte 9 Temmuz güncel benzin fiyatı!