Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet sürücüsünü ezmeye çalışan o şoföre 7 ay 15 gün hapis
Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:56 Son Güncelleme: 7.12.2021 12:00

Motosiklet sürücüsünü ezmeye çalışan o şoföre 7 ay 15 gün hapis

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Motosiklet sürücüsünü ezmeye çalışan o şoföre 7 ay 15 gün hapis

Ankara’da motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç’a kasten çarparak yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Tarık Tosun hakkında karar çıktı. Tarık Tosun’a ‘Kasten yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara çevre yolunda seyir halindeki plakalı kamyonun sürücüsü Tarık Tosun, motosikletiyle sol şeritten ilerleyen Burak Karaağaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, bu anlar arkadan gelen bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk müdahaleyi olay yerindeki sürücülerin yaptığı yaralı Burak Karaağaç, hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamyon şoförü Tarık Tosun, ifadesinde Karaağaç'ı tanımadığını ve aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tosun, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Tarık Tosun, avukatı ve mağdur motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Tarık Tosun'a savunma yapması için söz verdi. Tosun, "Ben kamyon şoförlüğü yapıyorum. Olay yerinde yol çalışması olduğu için, bir de saat 18.00 sıralarında trafik çok yoğundu. Tali yoldan çıkan tırı sollamak için yolun sol şeridine geçerken aynaya baktığımda motosiklet gördüm, elini kaldırmış bir şeyler söylüyordu. Ne söylediğini bilmiyorum. Tırı sollayıp yolun sağına geçtiğimde mağdur aracın sol tarafına geldi "nasıl yolu güzel yapmışlar mı? Niye sağdan gitmiyorsun" dedi. Ben de "yürü git, akşam akşam başıma bela açma" dedim. Mağdur benim sol tarafımdan motosikletiyle gidiyordu, söylediğim söze sinirlendi sanırım sin kaflı küfürler etti. Aracımın sol tarafına geldi, otobana girdim gelmesin diye. Camdan tartışırken önümdeki araçla mesafeyi ayarlayamadım, öndeki aracı sollamak isterken aracın kör noktasına geldi sanırım. Öldürme kastım yoktu üzerine sürmedim kazayı 20-30 metre gittiğimde aynadan gördüm. İlerideki kavşaktan dönüp geldim. Böyle olduğu için üzgünüm, özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Sanık savunmasına karşılık mağdur Burak Karaağaç ise şikayetini geri çektiğini belirterek "Olayı tam hatırlamıyorum, sanıkla karşılıklı küfürleştiğimizi hatırlıyorum. Ben kamyonun kör noktasında kaldım, üzerime sürdüğünü farketmedim şikayetçi değilim. Davadan çekilmek istiyorum. Olayın şokuyla önceki ifademde üzerime sürdü dedim bu ifadem doğrudur" dedi. Avukat beyanlarının ardından savcı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu 'Kasten yaralama' olarak düzelterek mütalaasını açıkladı. Daha sonra hükmü veren mahkeme heyeti, sanık Tarık Tosun'a 'Kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Son dakika | Asgari ücret zammında 4 önemli kriter: İşte 2022 asgari ücret için beklenen zam oranı! Gözler Tespit Komisyonu'nda...
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet sürücüsünü ezmeye çalışan o şoföre 7 ay 15 gün hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA