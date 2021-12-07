Motosiklet sürücüsünü ezmeye çalışan o şoföre 7 ay 15 gün hapis

Ankara çevre yolunda seyir halindeki plakalı kamyonun sürücüsü Tarık Tosun, motosikletiyle sol şeritten ilerleyen Burak Karaağaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, bu anlar arkadan gelen bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk müdahaleyi olay yerindeki sürücülerin yaptığı yaralı Burak Karaağaç, hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamyon şoförü Tarık Tosun, ifadesinde Karaağaç'ı tanımadığını ve aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tosun, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"



Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Tarık Tosun, avukatı ve mağdur motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Tarık Tosun'a savunma yapması için söz verdi. Tosun, "Ben kamyon şoförlüğü yapıyorum. Olay yerinde yol çalışması olduğu için, bir de saat 18.00 sıralarında trafik çok yoğundu. Tali yoldan çıkan tırı sollamak için yolun sol şeridine geçerken aynaya baktığımda motosiklet gördüm, elini kaldırmış bir şeyler söylüyordu. Ne söylediğini bilmiyorum. Tırı sollayıp yolun sağına geçtiğimde mağdur aracın sol tarafına geldi "nasıl yolu güzel yapmışlar mı? Niye sağdan gitmiyorsun" dedi. Ben de "yürü git, akşam akşam başıma bela açma" dedim. Mağdur benim sol tarafımdan motosikletiyle gidiyordu, söylediğim söze sinirlendi sanırım sin kaflı küfürler etti. Aracımın sol tarafına geldi, otobana girdim gelmesin diye. Camdan tartışırken önümdeki araçla mesafeyi ayarlayamadım, öndeki aracı sollamak isterken aracın kör noktasına geldi sanırım. Öldürme kastım yoktu üzerine sürmedim kazayı 20-30 metre gittiğimde aynadan gördüm. İlerideki kavşaktan dönüp geldim. Böyle olduğu için üzgünüm, özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ



Sanık savunmasına karşılık mağdur Burak Karaağaç ise şikayetini geri çektiğini belirterek "Olayı tam hatırlamıyorum, sanıkla karşılıklı küfürleştiğimizi hatırlıyorum. Ben kamyonun kör noktasında kaldım, üzerime sürdüğünü farketmedim şikayetçi değilim. Davadan çekilmek istiyorum. Olayın şokuyla önceki ifademde üzerime sürdü dedim bu ifadem doğrudur" dedi. Avukat beyanlarının ardından savcı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu 'Kasten yaralama' olarak düzelterek mütalaasını açıkladı. Daha sonra hükmü veren mahkeme heyeti, sanık Tarık Tosun'a 'Kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.