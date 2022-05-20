Son dakika: MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı'nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.