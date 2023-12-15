Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:39

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz
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