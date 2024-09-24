Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 24.9.2024 11:32

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz
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