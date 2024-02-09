Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.2.2024 10:20

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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