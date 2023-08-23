SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JSJBtLbojT
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.