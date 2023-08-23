Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:23

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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