SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit operasyonlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.