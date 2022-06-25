Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.6.2022 11:37

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit operasyonlarında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
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