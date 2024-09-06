Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.9.2024 13:56

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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