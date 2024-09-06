SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/yWa3wjmS5M