SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.