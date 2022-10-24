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Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:46

SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
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