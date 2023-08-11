SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya peş peşe darbeler! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 12 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'den PKK'ya peş peşe darbeler! 12 terörist etkisiz | Video

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi.