SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı: İşte 16 yaşındaki liseli cani hakkında istenen ceza!

Fezlekede, Adli Tıp Kurumu raporunda her ne kadar mağdur müdür yardımcısının yaralanmasının yaşamı tehlikeye sokan bir durum olmadığı belirtilse de bıçak darbesinin geldiği bölge, Berat Yiğit E.'nin ikinci defa bıçaklamaya yeltenmesi ve öğretmenin çığlık atarak yardım istemesi hususları dikkate alındığında suça sürüklenen çocuğun, öldürme kastıyla hareket ettiği ve elinde olmayan sebeplerle eylemi tamamlayamadığına dikkat çekildi.