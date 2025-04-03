SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklamıştı: İşte 16 yaşındaki liseli cani hakkında istenen ceza!

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz ocak ayında bir lisede 10. sınıf öğrencisi Berat Yiğit E.(16), çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula giderek Müdür Yardımcısı Şükran Ç.'nin odasına girerek devamsızlık yaptığı günlerin silinmesini istedi.
Ancak aldığı olumsuz yanıtın karşısında öfkelenen öğrenci, kadını boğazından bıçaklayıp kaçtı. Ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Berat Yiğit E. tutuklandı.
ASIL HEDEFİ HOŞLANDIĞI KIZMIŞ: PARÇALARA AYIRACAKTIM!
Gencin ortaya çıkan ifadesiyse kan dondurdu. Berak Yiğit E. ifadesinde: "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. 'Sana hediye aldım, yarın gel vereyim. Başımın ağrımayacağı bir yere götüreceğim orada vereceğim' dedim. O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı. Önce çekiçle bayıltıp bıçaklayacaktım, parçalara ayıracaktım" dediği öğrenildi.
Yiğit E., kız öğrencinin okula gelmemesi üzerine de devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı fezlekede, suça sürüklenen çocuk için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Fezlekede, Adli Tıp Kurumu raporunda her ne kadar mağdur müdür yardımcısının yaralanmasının yaşamı tehlikeye sokan bir durum olmadığı belirtilse de bıçak darbesinin geldiği bölge, Berat Yiğit E.'nin ikinci defa bıçaklamaya yeltenmesi ve öğretmenin çığlık atarak yardım istemesi hususları dikkate alındığında suça sürüklenen çocuğun, öldürme kastıyla hareket ettiği ve elinde olmayan sebeplerle eylemi tamamlayamadığına dikkat çekildi.