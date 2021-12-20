Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mülkiye Kazan konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 gündür aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedeni kırsal bir alandaki arsada hayvanları otlatan çobanlar tarafından bulundu. Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi. Abla, ayakkabıların kardeşine ait olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Mülkiye Kazan'ın nişanlı olmasına rağmen sosyal medyadan başka biri ile tanıştığını, bu kişinin Kazan'ı Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...