Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mülkiye Kazan konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 gündür aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedeni kırsal bir alandaki arsada hayvanları otlatan çobanlar tarafından bulundu. Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi. Abla, ayakkabıların kardeşine ait olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Mülkiye Kazan'ın nişanlı olmasına rağmen sosyal medyadan başka biri ile tanıştığını, bu kişinin Kazan'ı Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELEN KAYIP MÜLKİYE KAZAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 35 gün önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Mülkiye Kazan'ın kaybı işleniyordu. Mülkiye Kazan'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. 15 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvan otlatan çobanlar tarafından ölü olarak bulunan kadının kimliğinin Mülkiye Kazan'a ait olduğu ortaya çıktı.
MÜGE ANLI, MÜLKİYE KAZAN'IN SOSYAL MEDYADAN BİR ERKEKLE TANIŞTIĞINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 35 gündür haber alınamayan Kazan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, son görüntüleri ortaya çıkan Mülkiye Kazan'ın nişanlısından şüpheleniyordu. Kuzeniyle nişanlı olan Mülkiye'nin başka birisiyle sosyal medyadan tanıştığı, o kişinin ise genç kadını Almanya'ya götürmek istediği ortaya çıktı.
ABLASI MÜLKİYE KAZAN'IN CANSIZ BEDENİNİ AYAKKABIDAN TEŞHİS ETTİ
35 gündür aranan Mülkiye Kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvan otlatan çobanlar tarafından boş arazide hareketsiz yatan bir kadın cesedinin bulundu. Cesedin Mülkiye Kazan'a ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin üzerinde bulunan ayakkabıyı talihsiz kadının ablası teşhis etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.