SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirmişti! Genç Hemşire Muhammet Aslan’ın ölümü ile ilgili şok iddia: Örtbas etmemek lazım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Aslan'ın cansız bedeni Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. 6 gün sonra tespit edilen ceset otopsiye götürüldü. İlk bulgulara göre, Aslan'ın intihar ettiği düşünülüyor. Amcası Sinan Aslan ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.