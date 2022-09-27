Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:22 Son Güncelleme: 27.9.2022 09:45

Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak 3 yaşındaki kızlarının fuhuş tacirleri tarafından kaçırıldığını belirten aile, acı haberle yıkıldı. Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlandı. İşte son dakika haberinin detayları

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın cesedi dondurucudan çıktı!

Son dakika: Müge Anlı'da gündem olan minik yavrunun cansız bedeni dondurucuda bulundu… ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler vahşeti ortaya çıkardı.

Çiftin ifadeleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina Nazlı'yı kaçırdığı öne sürülen Mehmet Aksu'nun Şahinbey ilçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon yaptı.

Yapılan aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait olduğu düşünülen ve üzerinde yoğun darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Morgu'na kaldırıldı.

Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1.5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.



NE OLMUŞTU?

Ortaokul arkadaşı Gamze ve sevgilisinin kendisi üzerinden para kazanmak için çocuklarını kullandığını iddia eden Melissa, sürekli çocuklarıyla tehdit edildiğini ve uygunsuz teklifler almaya başladığını anlattı.

Şiddete maruz kaldığını öne süren; 3 ve 1,5 yaşındaki kızları için mücadele eden Melissa, 'Benden menfaat sağladılar, kızlarımı kaçırdılar. 7 aydır çocuklarımı göremiyorum.

Eski eşim Abdurrahman'a da durumu haber verdim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ve ekibi 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı bulmak için düğmeye bastı.

Gaziantep'ten yayına bağlanan Kiraz isimli bir kadın 'Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı' diye konuştu.

1,5 yaşındaki Naime'ye kısa sürede ulaşıldı.

Minik Lina'nın ise cansız bedeni bulundu...

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Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
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