Son dakika: Müge Anlı’da çarpıcı cinayet açıklamaları! Kocaeli’de 2 kadın infaz edilmişti...

Son dakika haberine göre; Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı mahallesindeki Işıklar mevkiinde, Pazar günü sabah saat 04:50 sularında meydana gelen olayda, seyir halinde olan ve kırmızı ışık nedeniyle bekleyen 2 otomobile, bir başka araçtan inen 2 kar maskeli kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan araçlardan birini kullanan Emine Çöp 26 ile yanında bulunan kuzeni Tuğçe Semiz (22) ağır yaralandı.
2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Aynı saldırganlar, Emine Çöp'ün kullandığı aracın arkasından gelen ve çocukluk arkadaşları oldukları değerlendirilen Alihan K'nın (26) aracına da ateş açtı. Olayda yaralanan Alihan K, gaza yüklenerek olay yerinden uzaklaştı. Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir TIR'a çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Alihan K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EVE DÖNERKEN SALDIRDILAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak gazetemizin ulaştığı bilgi ve iddialara göre; Emine Çöp ve kuzeni Tuğçe Semiz, yanlarında bulunan Yağmur isimli bir diğer kuzeni ve çocukluk arkadaşları olan Alihan K. ile akşam saatlerinde çıkıp bir kafede oturdu. Daha sonra Emine Çöp'ün Yağmur'a direksiyon dersi verdiği ve sonrasında bir başka kafede oturup sohbet ettikten sonra, Yağmur'u eve bırakıp eve döndükleri esnada saldırının meydana geldiği öğrenildi.
KAFEDE OTURDULAR
Öte yandan olayla ilgili olarak ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programa konuşan çöp ailesi, 2 çocuk annesi olan kızları Emine Çöp'ün olay günü bir araç kiraladığı, 2 kuzeni ve bir arkadaşları ile buluşmak için akşam saat 20:30 sularında evden çıktığını söyledi. Ayrıca, Emine Çöp'ün Yağmur'a direksiyon eğitimi vereceğini, akşam bir kafede oturup biraz dolaştıktan sonra Yağmur'u eve bıraktıklarını, eve döndükleri esnada saldırının gerçekleştiğini öğrendiklerini belirttiler.
"KATİLLERİ BULUNSUN"
Emine Çöp'ün ailesi, kendisinin kuzenlerini çok sevdiğini, Yağmur'un erkek arkadaşı ile problem yaşadığını ve ayrıldıklarını, bu ayrılık nedeniyle yağmurun erkek arkadaşının Emine Çöp'ü sorumlu tuttuğunu, hatta bu konu ile ilgili tehdit bile ettiğini ileri sürdü. Kendilerinin herhangi bir düşmanlarının olmadığını, kan davalarının bulunmadığını ifade eden aile, takip ederek hain bir şekilde 30 kurşun sıkılarak öldürülen kuzenlerin katillerinin bir an önce bulunarak yakalanmasını istediklerini ifade ettiler.