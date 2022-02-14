Son dakika: Müge Anlı’da çarpıcı cinayet açıklamaları! Kocaeli’de 2 kadın infaz edilmişti...

"KATİLLERİ BULUNSUN"

Emine Çöp'ün ailesi, kendisinin kuzenlerini çok sevdiğini, Yağmur'un erkek arkadaşı ile problem yaşadığını ve ayrıldıklarını, bu ayrılık nedeniyle yağmurun erkek arkadaşının Emine Çöp'ü sorumlu tuttuğunu, hatta bu konu ile ilgili tehdit bile ettiğini ileri sürdü. Kendilerinin herhangi bir düşmanlarının olmadığını, kan davalarının bulunmadığını ifade eden aile, takip ederek hain bir şekilde 30 kurşun sıkılarak öldürülen kuzenlerin katillerinin bir an önce bulunarak yakalanmasını istediklerini ifade ettiler.