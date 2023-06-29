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Giriş Tarihi: 29.6.2023 20:03 Son Güncelleme: 29.6.2023 21:00

SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler!

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 50 arazöz ve 250 personel ile karadan, 6 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
AJANSLAR
SON DAKİKA: Muğla Datça’da orman yangını! İşte ilk görüntüler!

Son dakika haberi: Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Datça'da orman yangını! | Video

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler! | Video

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin" ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler!
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