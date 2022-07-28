Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını: Tüm ekipler seferber edildi

Son dakika haberi... Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alanın zirvesine doğru ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, arazöz ve helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Sarp arazi yapısı yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına ilk etapta 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
📍 Muğla / #Marmaris— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2022
Orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
➡️ 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz.#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızın kıymetli örtüsünü ve içindeki milyonlarca canlıyı korumak icin alevlerle savaşıyor. pic.twitter.com/iz8wo6Y9eW