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Giriş Tarihi: 28.7.2022 19:07 Son Güncelleme: 28.7.2022 19:12

Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını: Tüm ekipler seferber edildi

Son dakika haberleri... Marmaris’in Sarıana Mahallesi’nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgedeki tüm ikanlar seferber edildi. Sarp arazide çıkan yangına ilk etapta 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını: Tüm ekipler seferber edildi

Son dakika haberi... Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde bulunan otogar yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alanın zirvesine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına, arazöz ve helikopterler yangına müdahale etmeye başladı. Sarp arazi yapısı yangına karadan müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına ilk etapta 10 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

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Son dakika: Muğla Marmaris’te orman yangını: Tüm ekipler seferber edildi
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