SON DAKİKA... Muğla’da helikopter hastaneye çarptı: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı.

2 PİLOT, 1 HEKİM VE 1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Vali Akbıyık, acı haberi paylaştı. Feci kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiği vurgulandı

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