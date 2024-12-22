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Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:27 Son Güncelleme: 22.12.2024 11:06

SON DAKİKA... Muğla'da helikopter hastaneye çarptı: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ve 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
SON DAKİKA... Muğla’da helikopter hastaneye çarptı: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı.

2 PİLOT, 1 HEKİM VE 1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Vali Akbıyık, acı haberi paylaştı. Feci kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiği vurgulandı

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SON DAKİKA... Muğla'da helikopter hastaneye çarptı: 2 pilot, 1 hekim ve 1 personel hayatını kaybetti
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