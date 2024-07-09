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Giriş Tarihi: 9.7.2024 12:22 Son Güncelleme: 9.7.2024 12:31

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla’nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.11'de merkez üssü Marmaris olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Depreme ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Muğla ili Marmaris ilçesinde , 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem
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