Son dakika: Muğla’da yangınla mücadele sürüyor! Vali Akbıyık’tan açıklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki sarp arazide ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

2. GÜNDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar söndürme çalışmalarına devam etti. Kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor. Bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle hava unsurlarının su aldığı gölete su taşıdı. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yer ekipleri yangın etrafında açılan şeriflerde metrelerce uzunlukta hortum serdi. Gece boyunca alevlerle mücadele eden yangın söndürme ekipleri sabah dağıtılan kumanyayla açtıklarını giderdi. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zara gören bağ evinin durumu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 2. günde de sürüyor.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangını yerinde takip etti. İdris Akbıyık, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Menteşe ilçesinde devam eden orman yangınına 6 uçak, 15 helikopter, 2 deniz aracı, 158 iş makinesi ve diğer araç, 137 arazöz-su tankeri ve 823 personel ile aralıksız müdahale edilmektedir. Yeşil vatan için cansiparane mücadelemiz son alev sönene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.