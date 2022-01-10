Son dakika: Murat Çapar Hatay’da aranıyordu: İşkenceyle öldürüp halıya sarmışlar

SON DAKİKA: İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜP, HALIYA SARMIŞLAR

Bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K.'nın planlayarak ve tasarlayarak dövülüp, yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığını saptandı. Murat Çapar'ın cansız bedeni, 9 Ocak'ta bırakıldığı ormanda bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan ve Çapar'ı öldürdüklerini itiraf eden 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.