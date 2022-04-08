Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..

Son dakika haberleri... Nisa Bebeğin sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı.
SON DAKİKA: NİSA BEBEKTEN İYİ HABER!
Sosyal medya hesabından Nisa Bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
BOŞ ARAZİYE BIRAKILDIĞI BELİRLENDİ
Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.
METRODA GÖRÜNTÜLENDİ
Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.
M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
KAN DONDURAN İFADE!
Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
CANİ ANNE TUTUKLANDI
Şüpheli, alınan ifadesinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.