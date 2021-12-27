Son dakika: Okul Müdürü öğrencileri darp etmişti! Veliler isyan etti: Görünce şoke oldum, çocuk altına kaçırıyor...

"BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA DA GELEBİLİR"

Çocuğunu almak için okula gelen veli Ferdi Demir, "Çocuklarımızı gönderiyoruz ama gözümüz hep arkada. Acaba çocuklarımız nasıl bir pozisyon içerisindeler. Böyle durumlar çocuklarımız üzerinde ağır bir psikoloji olarak kalıyor. Biz bu olayın aslında bize ileride yansıyacağına inanıyoruz. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın belki benim çocuğumun başına da gelebilir. Toplumdaki herkesin başına da gelebilir. O yüzden ben sessiz kalmak istemiyorum. Bir öğrenci velisi olarak benim çocuğumun başına gelmeyecek anlamına da gelmiyor bu" dedi.