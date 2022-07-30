SON DAKİKA okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu! MEB 2022 – 2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller ve yaz tatili belli oldu!

Yaz tatili yakında bitecek ve ebeveynler ile öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusunu sürekli yöneltiyor. MEB bakanı Mahmut Özer de bu sorunun cevabını verdi. Öğrenciler yaz tatilinin ortasında bulunuyor. Bazıları yazın tadını çıkarırken, diğerleri ise LGS tercihleriyle sürekli olarak uğraşıyor. MEB eğitim öğretim takviminde ara tatil ve yarı yıl tatili ne zaman sorularını da cevap veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2022? İşte okulların açılacağı tarih!
YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!
2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
ARA TATİLLER
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?
Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?
2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB AÇIKLAMA
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."