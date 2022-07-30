Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu! MEB 2022 – 2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller ve yaz tatili belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 09:36

SON DAKİKA okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu! MEB 2022 – 2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller ve yaz tatili belli oldu!

Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Yaptığı açıklamada 2022 – 2023 okulların açılacağı tarih, ara tatil ve yaz tatili ne zaman bitecek sorularına açıklık getirdi. Yaz tatilinin yarısını yarıladık ve yeni eğitim öğretim yılı için az bir süre kaldı. Özellikle LGS tercihleri ve ilkokul kayıtları yapılırken, ebeveynler ve öğrenciler okulların açılacağı günü merak ediyor. MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitecek sorusuna cevap verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2022 2023 MEB takvimi!

SON DAKİKA okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu! MEB 2022 – 2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller ve yaz tatili belli oldu!

Yaz tatili yakında bitecek ve ebeveynler ile öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusunu sürekli yöneltiyor. MEB bakanı Mahmut Özer de bu sorunun cevabını verdi. Öğrenciler yaz tatilinin ortasında bulunuyor. Bazıları yazın tadını çıkarırken, diğerleri ise LGS tercihleriyle sürekli olarak uğraşıyor. MEB eğitim öğretim takviminde ara tatil ve yarı yıl tatili ne zaman sorularını da cevap veriyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2022? İşte okulların açılacağı tarih!

YENİ TAKVİM AÇIKLANDI!

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

ARA TATİLLER

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?

2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB AÇIKLAMA

MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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SON DAKİKA okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu! MEB 2022 – 2023 takvimiyle okulların açılacağı tarih, ara tatiller ve yaz tatili belli oldu!
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